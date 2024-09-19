SABAH Spor’un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

1- Jose Mourinho ve Okan Buruk'u kantara çıkarsanız neler söylersiniz?2- İki takımın da çok önemli yıldızları var. Milyon Euro'luk oyunculara sahipler. Kadroları değerlendirdiğinizde hangi ekip öne çıkıyor?3- F.Bahçe'de Dzeko'nun 11'de olması bekleniyor. G.Saray'da ise Osimhen var. Kim ağır basar?4- Livakoic formda, Muslera ise son zamanlarda eleştiriliyor. Kalede kim üstün?5- VAR hakemleri kararları nedeniyle yine hedef tahtasında. TFF, bu maç için yabancı VAR düşünebilir miydi ya da buna ihtiyaç var mı?Buruk, Galatasaray'ın önemli teknik adamı, Jose Mourinho ise dünyanın.Süper Lig'de ise durum biraz farklı. Çünkü Mourinho, tecrübeye-yeteneğe bakmadan Okan hoca ve takımıyla 'eşit şartlarda' mücadele etmediklerini söyledi. Yani kantardaki ibre oynayacaksa, Fenerbahçe'nin bakış açısında hakem kararlarının kime ağır basacağıyla olacak.yıldızlarıyla göze batıyor, Fenerbahçe ise takım gücüyle. Düşünsenize İcardi sakat olmasa sahada üç İtalya gol kralı olacaktı. En-Nesyri ile Sara'ya çok yüksek bonservis ücreti de ödediler. 10'dan fazla milli oyuncuya sahipler.Ortamı sindirmek, sakin kalmak, takım için mücadele etmek, taktik disipline bağlı kalmak bu maçta önemli.Maçın tempo kazanmasına izin vermedi ve beraberliği aldı. Eğer Okan hoca yine aynı bakış açısı ile oynarsa, on milyonlarca Euro'luk futbolcuları konuşmanın anlamı kalmaz ki.arkasındaki müthiş kariyer ile burada.Dzeko takımı yönetiyor, akıl ortaya koyuyor. Osimhen ise atletizmi, sürati, heyecanıyla ortada. Dzeko'yu biraz daha önemli kılan tek ayrıntı, takımla birlikte daha uzun süre geçirmesi, oyunu ve arkadaşlarını iyi bilmesi. Osimhen ikinci maçında henüz, acemilik çekecektir.form durumlarıyla açıklanacak bir maç değil kesinlikle.Yaş alsa da tecrübesiyle eksikliklerini kapatmayı başaran bir kaleci.Karşısında çıta koymuş bir fenomen var. Livakovic'in de bu senaryoyu kendisi için yazması gerekiyor.atamalara baktığımızda Merkez Hakem Kurulu'nun böyle bir şikâyeti yok.Bu bakış açısı ile yabancı hakemi getirmek için biraz daha zaman var. MHK önümüzdeki ay hakemleri bir araya toplayacak, pozisyonları değerlendirecek ve hatalardan ders çıkarmaya çalışacak.Bu hakemlerin değerlendirmeleri takımdan takıma değişiyor çünkü. Kurallarla, yani olması gerektiği gibi yönetmiyorlar maçları.büyük ligde çalışmamış vatandaşı Jorge Jesus ve yerelde başarısı olmayan belagatı düşük İsmail Kartal'dan sonra çalıştığı her ülkede şampiyonluklar kazanmış, şöhreti malumunuz Mourinho ile anlaşmak, aslında Fenerbahçe yönetiminin kantarın diğer ucundaki Okan Buruk'un ağırlığının ne kadar fazla olduğunu da takdir etmesidir.Ancak Galatasaray'da son iki sezondaki hocalık performansı ortada. Mourinho bir zamanlar Real Madrid'in, Barcelona'nın önünü kesmesi için getirdiği günlerdeki gibi şimdi Galatasaray'ın serisini sonlandırabilmek için geldi. Derbi öncesi biri ağır basıyor diyemem.kulübelerinidedikkate alarak söylüyorum,Fenerbahçe'ninçokdaha derinliklibir kadrosu var.Ancak Ferdi'ningidişi sonrasındaOsayi'nin sakatlığı,Mert'in durumu göz önüne alındığındaaynı Galatasaray gibi bu iki mevkidesorunlu görünüyorlar. Defansgöbeğinde de iki takım kaliteli ikilileresahip. Fenerbahçe orta sahası, sertlikve ikili mücadele yönünden Galatasaray'danbir adım önde. Hücum hattındaise Galatasaray'da yeni transferRoland Sallai'nin yapacakları önemli.F.Bahçe, Dzeko ile başlayacağı için En-Nesyri yorumuna gerek yok galiba.geçen sezon şampiyonluğu kaybettiğinde Dzeko'nun attıkları değil de atamadıkları gündeme geldi. Mevzu kantara çıkarmaksa aradaki yaş farkı ve fizik kapasiteyle Osimhen ağır basar. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var; İcardi ve İmmobile'yi de katarsak bu adamların hepsi Serie A'da gol krallıkları yaşamış önemli yetenekler. Osimhen de Dzeko gibi takımını oynatan, iyi top tutan, hava toplarında üstünlük kuran tipte bir santrfor.sezonun 2. yarısından itibaren Livakovic'in kalede güven veren bir performans ortaya koyduğu günlerden geçiyoruz. Muslera'yı bir maçta yaptığı hatalarla hatırlayanların bu adamın kazandığı kupa sayısı hakkında fikirleri olmadığı ortada. Gaziantep maçında 40 metreden gol yemiş olabilir ama aynı maçta iki nefis kurtarış yaptı ve sahada ondan daha fazla F.Bahçe derbisini bilen bir oyuncu yok galiba!sezon sadece 3 maça VAR hakemi çağırmak ligin geneli için adaletsizdi.MHK'nin elinde yeterli insan kaynağı olmadığı ortada. Hakemliğinde başarısız olmuş, ne kadar basiretsiz insan varsa o odanın içine dolduruldu. Orta hakemler de, 'Nasıl olsa VAR görür' kafasıyla maç yönetiyorlar. Bu ülkede uzun zamandır maçlar sadece hakemler üzerinden konuşuluyor, okunuyor.