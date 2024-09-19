SABAH Spor’un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

SORULAR
1- Jose Mourinho ve Okan Buruk'u kantara çıkarsanız neler söylersiniz?
2- İki takımın da çok önemli yıldızları var. Milyon Euro'luk oyunculara sahipler. Kadroları değerlendirdiğinizde hangi ekip öne çıkıyor?
3- F.Bahçe'de Dzeko'nun 11'de olması bekleniyor. G.Saray'da ise Osimhen var. Kim ağır basar?
4- Livakoic formda, Muslera ise son zamanlarda eleştiriliyor. Kalede kim üstün?
5- VAR hakemleri kararları nedeniyle yine hedef tahtasında. TFF, bu maç için yabancı VAR düşünebilir miydi ya da buna ihtiyaç var mı?
GÜRCAN BİLGİÇ
KARAKTER, DEĞERİN ÖNÜNE GEÇER!
1- Okan
Buruk, Galatasaray'ın önemli teknik adamı, Jose Mourinho ise dünyanın. Geçmişlerine, başarılarına baktığımızda, Okan hocanın gidecek daha çok yolu var.
Süper Lig'de ise durum biraz farklı. Çünkü Mourinho, tecrübeye-yeteneğe bakmadan Okan hoca ve takımıyla 'eşit şartlarda' mücadele etmediklerini söyledi. Yani kantardaki ibre oynayacaksa, Fenerbahçe'nin bakış açısında hakem kararlarının kime ağır basacağıyla olacak.
ORTAMI SİNDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
2- Galatasaray
yıldızlarıyla göze batıyor, Fenerbahçe ise takım gücüyle. Düşünsenize İcardi sakat olmasa sahada üç İtalya gol kralı olacaktı. En-Nesyri ile Sara'ya çok yüksek bonservis ücreti de ödediler. 10'dan fazla milli oyuncuya sahipler. Derbide ise bunlar bir 'hiç'tir. Oyuncunun karakteri, değerinin önüne geçer.
Ortamı sindirmek, sakin kalmak, takım için mücadele etmek, taktik disipline bağlı kalmak bu maçta önemli. Galatasaray, geçen sezon Kadıköy'de 36 faul yaptı.
Maçın tempo kazanmasına izin vermedi ve beraberliği aldı. Eğer Okan hoca yine aynı bakış açısı ile oynarsa, on milyonlarca Euro'luk futbolcuları konuşmanın anlamı kalmaz ki.
EDİN DZEKO O YOLLARDAN GEÇELİ ÇOK OLDU
3- Dzeko
arkasındaki müthiş kariyer ile burada. Osimhen ise Dzeko'nun gittiği yolun haritasını eline almak üzere.
Dzeko takımı yönetiyor, akıl ortaya koyuyor. Osimhen ise atletizmi, sürati, heyecanıyla ortada. Dzeko'yu biraz daha önemli kılan tek ayrıntı, takımla birlikte daha uzun süre geçirmesi, oyunu ve arkadaşlarını iyi bilmesi. Osimhen ikinci maçında henüz, acemilik çekecektir.
LİVAKOVİC KENDI HİKÃYESİNİ YAZMALI
4- Kalecilerin
form durumlarıyla açıklanacak bir maç değil kesinlikle. Muslera çok tecrübeli. Kadıköy'ü de çok iyi biliyor.
Yaş alsa da tecrübesiyle eksikliklerini kapatmayı başaran bir kaleci. Livakovic sezona iyi girdi, tribünlerin güvenini tekrar kazandı.
Karşısında çıta koymuş bir fenomen var. Livakovic'in de bu senaryoyu kendisi için yazması gerekiyor. Çünkü derbilerin kazananını her zaman kaleciler belirler.
YABANCI VAR HAKEMİ İKİNCİ YARIDA GELİR
5- Yapılan
atamalara baktığımızda Merkez Hakem Kurulu'nun böyle bir şikâyeti yok. VAR'dan memnunlar ki çok eleştirilen hakeme bir sonraki maçta yine görev veriyorlar.
Bu bakış açısı ile yabancı hakemi getirmek için biraz daha zaman var. MHK önümüzdeki ay hakemleri bir araya toplayacak, pozisyonları değerlendirecek ve hatalardan ders çıkarmaya çalışacak. Yabancı VAR için galiba ikinci yarıyı bekleyeceğiz.
Bu hakemlerin değerlendirmeleri takımdan takıma değişiyor çünkü. Kurallarla, yani olması gerektiği gibi yönetmiyorlar maçları.
BÜLENT TİMURLENK
OSİMHEN MANŞET OLMAK İSTER!
5
büyük ligde çalışmamış vatandaşı Jorge Jesus ve yerelde başarısı olmayan belagatı düşük İsmail Kartal'dan sonra çalıştığı her ülkede şampiyonluklar kazanmış, şöhreti malumunuz Mourinho ile anlaşmak, aslında Fenerbahçe yönetiminin kantarın diğer ucundaki Okan Buruk'un ağırlığının ne kadar fazla olduğunu da takdir etmesidir. Elbette Buruk, Mourinho gibi farklı ülkelerde zafer yaşamış bir teknik adam değil.
Ancak Galatasaray'da son iki sezondaki hocalık performansı ortada. Mourinho bir zamanlar Real Madrid'in, Barcelona'nın önünü kesmesi için getirdiği günlerdeki gibi şimdi Galatasaray'ın serisini sonlandırabilmek için geldi. Derbi öncesi biri ağır basıyor diyemem.
SALLAİ'NİN YAPACAKLARI ÖNEMLİ
Yedek
kulübelerini
de
dikkate alarak söylüyorum,
Fenerbahçe'nin
çok
daha derinlikli
bir kadrosu var.
Ancak Ferdi'nin
gidişi sonrasında
Osayi'nin sakatlığı,
Mert'in durumu göz önüne alındığında
aynı Galatasaray gibi bu iki mevkide
sorunlu görünüyorlar. Defans
göbeğinde de iki takım kaliteli ikililere
sahip. Fenerbahçe orta sahası, sertlik
ve ikili mücadele yönünden Galatasaray'dan
bir adım önde. Hücum hattında
ise Galatasaray'da yeni transfer
Roland Sallai'nin yapacakları önemli.
F.Bahçe, Dzeko ile başlayacağı için En-
Nesyri yorumuna gerek yok galiba.
OSİMHEN MAÇIN ADAMI OLMAYI HAYAL EDİYOR
F.Bahçe
geçen sezon şampiyonluğu kaybettiğinde Dzeko'nun attıkları değil de atamadıkları gündeme geldi. Mevzu kantara çıkarmaksa aradaki yaş farkı ve fizik kapasiteyle Osimhen ağır basar. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var; İcardi ve İmmobile'yi de katarsak bu adamların hepsi Serie A'da gol krallıkları yaşamış önemli yetenekler. Osimhen de Dzeko gibi takımını oynatan, iyi top tutan, hava toplarında üstünlük kuran tipte bir santrfor. Derbinin adamı olup sadece tüm Avrupa'da manşetlere çıkmayı hayal ediyordur.
ATMOSFERİ MUSLERA'DAN DAHA İYİ BİLEN YOK
Geçen
sezonun 2. yarısından itibaren Livakovic'in kalede güven veren bir performans ortaya koyduğu günlerden geçiyoruz. Muslera'yı bir maçta yaptığı hatalarla hatırlayanların bu adamın kazandığı kupa sayısı hakkında fikirleri olmadığı ortada. Gaziantep maçında 40 metreden gol yemiş olabilir ama aynı maçta iki nefis kurtarış yaptı ve sahada ondan daha fazla F.Bahçe derbisini bilen bir oyuncu yok galiba!
SADECE DERBİLERE VAR GETİRMEK ADALETSİZ
Geçen
sezon sadece 3 maça VAR hakemi çağırmak ligin geneli için adaletsizdi. Şimdi kalkıp sadece derbilere yabancı VAR getirmenin manası yok.
MHK'nin elinde yeterli insan kaynağı olmadığı ortada. Hakemliğinde başarısız olmuş, ne kadar basiretsiz insan varsa o odanın içine dolduruldu. Orta hakemler de, 'Nasıl olsa VAR görür' kafasıyla maç yönetiyorlar. Bu ülkede uzun zamandır maçlar sadece hakemler üzerinden konuşuluyor, okunuyor. Avrupa'nın hiçbir medyasında bu kadar fazla hakem yorumcusu yok.