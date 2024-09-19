Samsun’dan seri bitiren galibiyet

Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta Samsunspor, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. İlk yarısı kısır geçen mücadelenin 20. dakikasında İstanbul ekibinde Berkay Özcan karşı karşıya çok net bir pozisyondan faydalanamadı. 65'te suskunluk bozuldu.72'de de köşe vuruşunda Drongelen bomboş kaldı ve kafayla ağları sarsıp skoru 2-0'a getirdi. Kaleci Okan Kocuk da son bölümde Figueiredo'nun şutlarında gole izin vermedi. Böylece Çağdaş Atan'ın takımının yenilmezlik serisi (1B/3G) bitti.