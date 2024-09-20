SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 401. randevu

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
- LİGDE 135. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.
- SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-FB)
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|1-2
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|07.04.2024
|Şanlıurfa 11 Nisan
|TFF Süper Kupa
|
3-0 (Hükmen)
|19.05.2024
|Rams Park
|Süper Lig
|0-1