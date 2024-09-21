Bodrum hayata döndü

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Lig'de 5. haftanın açılış maçında Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 19. dakikasında Ali Aytemur'un kafa golü, Hatay kalecisi Erce'ye faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 27'de ise Seferi sahneye çıktı ve takipçiliğini konuşturarak karambolde ağları sarstı. Kalan bölümde Rıza Çalımbay'ın takımı, bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı.
Rakibine topla oynamada %66'ya 34 üstünlük kursa da yenilgiden kurtulamayan Hatay, 2 puanla (4M/2B) 18. sırada kaldı. Yeşil-beyazlılar ise 2 karşılaşmalık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 6'ya çıkardı. Bordo-beyazlıların 29 orta denemesinde sadece 5 isabet sağlayabilmesi de dikkat çekti.