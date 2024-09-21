Bodrum hayata döndü

Lig'de 5. haftanın açılış maçında Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 19. dakikasında Ali Aytemur'un kafa golü, Hatay kalecisi Erce'ye faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 27'de ise Seferi sahneye çıktı ve takipçiliğini konuşturarak karambolde ağları sarstı.Rakibine topla oynamada %66'ya 34 üstünlük kursa da yenilgiden kurtulamayan Hatay, 2 puanla (4M/2B) 18. sırada kaldı. Yeşil-beyazlılar ise 2 karşılaşmalık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 6'ya çıkardı.