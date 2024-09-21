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Giriş Tarihi: 21.9.2024 19:58 Son Güncelleme: 21.9.2024 19:59

Bülent Uygun: Oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı” dedi.

İHA
Bülent Uygun: Oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "80 dakika, istediğimiz, arzuladığımız en azından oyun anlayışıyla rakibe yaptığımız analizle elimizdeki kadro yapısıyla çok da iyi geçirdik. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. Sonra son 10 dakikada da Ali Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten son 10 dakikadaki en az 5'e yakın gol pozisyonuyla bugün maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal ise bunun da nedeni Konyaspor'un son 10 dakikadaki gösterdiği performans. Tabii biz değişiklikler yapmak, oyuncu değiştirmek kadrodaki özellikle 7-8 tane özel, önemli futbolcumuzun sakatlıkları bizim gerçek performansımızı göstermese bile oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı. Konyaspor taraftarına, camiasına, yeni sezonda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Bülent Uygun: Oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik
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