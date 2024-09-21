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Giriş Tarihi: 21.9.2024 16:49

Manisa FK, Yeni Malatya'yı 5 golle dağıttı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.

AA
Manisa FK, Yeni Malatya’yı 5 golle dağıttı
Manisa FK 5 - 1 Yeni Malatyaspor

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın

Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)

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Manisa FK, Yeni Malatya'yı 5 golle dağıttı
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