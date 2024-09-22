Beşiktaş, Eyüpspor’u ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam