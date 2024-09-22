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Giriş Tarihi: 22.9.2024 09:20

Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor karşılaşıyor. Beşiktaş oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronckhorst yönetimindeki Kartal, Eyüpspor’un yenilmezlik serisini bozmayı hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da ise Samu Saiz ve Ahmet Kutucu performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Eyüpspor’u ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam

BEŞİKTAŞ 10 PUAN TOPLADI, EYÜP YENİLMEDİ
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Kartal, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-Sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler
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