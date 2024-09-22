Beşiktaş, Eyüpspor’u ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam
BEŞİKTAŞ 10 PUAN TOPLADI, EYÜP YENİLMEDİ
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Kartal, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-Sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.