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Giriş Tarihi: 22.9.2024 19:14 Son Güncelleme: 22.9.2024 19:15

Çaykur Rizespor'da kabus devam ediyor! Samsunspor tek golle galip...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u konuk etti. Kısır geçen maçı Samsunspor, Ntcham'ın tek golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve gol atamadı.

AA
Çaykur Rizespor’da kabus devam ediyor! Samsunspor tek golle galip...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Maçın tek oglünü 46. dakikada Ntcham kaydetti.

RİZESPOR'DA KABUS

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor'de kabus devam ediyor. İlhan Palut'un öğrencileri son 5 maçında gol dahi atamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Samsunpor'da Muja'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Oyun alanına dönen top daha sonra taca çıktı.

32'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Taha'nın sol kanattan yerden gönderdiği ortası savunmadan sekti, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada Çaykur Rizespor'da Sowe'nin pasında sol kanatta topla buluşan Taha'nın, ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Okan kurtardı.

41'inci dakikada sol kanatta Taha'nın kale sahasına havadan gönderdiği ortasını savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışarısında topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine şutu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0- 0 tamamlandı.

GOL! 47'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki'nin pasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Ntcham'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

66'ıncı dakikada Çaykur Rizesporlu Zeqiri'nin sol kanattan çizgiye inip yerden gönderdiği pasında topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Taha'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jurecka'nı şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Çaykur Rizespor'da kabus devam ediyor! Samsunspor tek golle galip...
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