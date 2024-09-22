Derbi notları

Fenerbahçe taraftarı dün Ülker Stadyumu'nu tamamen doldurdu. Gün boyu derbi coşkusunu yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, Eminönü İskelesi'nden kalkan vapur ile Ülker Stadyumu'na hareket etti.Bu görüntüler çok konuşuldu.TEDAVİSİNİ tamamlayarak çarşamba gecesi İstanbul'a dönen Mauro İcardi, Florya'da sadece iki idmana çıkarak Kadıköy'e gitti. Okan Buruk'la görüşen Arjantinli, derbide oynamak istediğini söyledi. Tecrübeli forvetin maç eksiğini dikkate alan Buruk, oyuncusunu yedek soyundurdu.dikkat çekti. Maç sonu da G.Saraylı futbolcular, duvara "Kadıköy Hatırası" yazıp imza atarken İcardi, "Unutmayın, sizin en büyük korkunuz biziz" sözleriyle bu fotoğrafını paylaştı.FENERBAHÇE'NİN efsane kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.Dün stadyuma giderken bir fotoğraf paylaşan Zeynep Sever Demirel,notunu düştü ve gülen surat ile kalp emojisi koydu.SOYKIRIMCI İsrail'in Filistin'deki katliamı devam ederken spor dünyasından da tepkiler şiddeti artarak sürüyor.İsrail askerleri, barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurulmuştu.FENERBAHÇE deplasmanında Galatasaray Yönetimi'ne loca ayrılmazken, protokol tribününde 15 kişilik kontenjan vardı.İkinci başkan Metin Öztürk, Galatasaray'ı tribünde temsil etti.