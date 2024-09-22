Derbi notları

VAPURDA SARI-LACİVERT ŞÖLEN
Fenerbahçe taraftarı dün Ülker Stadyumu'nu tamamen doldurdu. Gün boyu derbi coşkusunu yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, Eminönü İskelesi'nden kalkan vapur ile Ülker Stadyumu'na hareket etti. Vapurda Fenerbahçeliler, meşale ve bayraklarla adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Bu görüntüler çok konuşuldu.
İCARDİ'DEN ÖZEL TİŞÖRT
TEDAVİSİNİ tamamlayarak çarşamba gecesi İstanbul'a dönen Mauro İcardi, Florya'da sadece iki idmana çıkarak Kadıköy'e gitti. Okan Buruk'la görüşen Arjantinli, derbide oynamak istediğini söyledi. Tecrübeli forvetin maç eksiğini dikkate alan Buruk, oyuncusunu yedek soyundurdu. İcardi'nin iki sene önce Kadıköy'deki gol sevincini bastırdığı tişörtü giyerek soyunma odasına girmesi
dikkat çekti. Maç sonu da G.Saraylı futbolcular, duvara "Kadıköy Hatırası" yazıp imza atarken İcardi, "Unutmayın, sizin en büyük korkunuz biziz" sözleriyle bu fotoğrafını paylaştı.
ROMANTİK YEMEĞE DEĞİL DERBİYE GÖTÜREN KOCA!
FENERBAHÇE'NİN efsane kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Çift, 21 Eylül 2010'da evlenmişti.
Dün stadyuma giderken bir fotoğraf paylaşan Zeynep Sever Demirel, "Romantik yıldönümü yemeği yerine beni derbiye götüren koca gibi koca"
notunu düştü ve gülen surat ile kalp emojisi koydu.
AYŞENUR EZGI EYGI UNUTULMADI
SOYKIRIMCI İsrail'in Filistin'deki katliamı devam ederken spor dünyasından da tepkiler şiddeti artarak sürüyor. Fenerbahçeli taraftarlar dün derbide Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı. Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi için stadyumda pankart açıldı.
İsrail askerleri, barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurulmuştu.
BAŞKAN ÖZBEK MAÇA GITMEDI
FENERBAHÇE deplasmanında Galatasaray Yönetimi'ne loca ayrılmazken, protokol tribününde 15 kişilik kontenjan vardı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek derbiye gelmezken, oyunculara prim sözü verdi.
İkinci başkan Metin Öztürk, Galatasaray'ı tribünde temsil etti.