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Giriş Tarihi: 22.9.2024 17:54

Fenerbahçe'den başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddiaları hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AA
Fenerbahçe’den başkan Ali Koç’un soyunma odasına indiği iddiaları hakkında açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'den başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddiaları hakkında açıklama
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