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Giriş Tarihi: 22.9.2024 09:11

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da değişim zamanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında ilk 11’de en az 4 değişiklik yapmayı planlıyor...

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da değişim zamanı

Kayseri maçındaki futbol ve kaybedilen iki puan, beraberinde değişimi getirecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, statü gereği bu karşılaşmada oynayamayan Serdar Saatçı, Cham ve Banza'nın da dönüşüyle ilk 11'de en az 4 rotasyon yapmayı planladığı öğrenildi.

Güneş'in, sakatlanan Savic'in yerine stoperde Serdar'a görev vermesi bekleniyor. Ofansif orta sahada Bardhi kulübeye çekilecek, Cham formayı alacak. Forvette Dragus kesik yiyecek, Banza 11'de olacak. Orsic'in yerine de Nwakaeme'nin oynaması yüksek ihtimal.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da değişim zamanı
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