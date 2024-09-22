Volkan Demirel’den derbi sonrası Fenerbahçe için çarpıcı sözler

Fenerbahçe'nin taçtan 2 gol yediğini aktaran Demirel, "İkinci yarının başında tek değişiklik oldu ancak bence 2-3 değişiklik yapılabilirdi. Fenerbahçe bugün 2 tane taçtan gol yedi. Bunu Anadolu takımlarda yiyebilirsin ama Fenerbahçe ile bunu yemek bence irdelenmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

"BİR YERE KADAR ADAM ADAMA OYNAR"

Fenerbahçe'nin derbideki oyun anlayışını eleştiren Volkan Demirel, "Fenerbahçe takımı duran toplarda adam adama oynayabilir bunu kabul edebilirim ama Fenerbahçe kendi seyircisi önünde adam adama bir yere kadar oynar, bir yerden sonra artık alan devreye girer. Mert Müldür'ün Yunus Akgün ile adam adama oynaması ikinci golün sebebiydi" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BASKI DA TEMAS DA GÖRMEDİ"

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'den saha içinde ve tribünde baskı görmediğini dile getiren Demirel, "Gol öncesi Sara'nın şutu Galatasaray'ın ilk pozisyonuydu. Sonra gelen taç atışıyla beraber Galatasaray oyunu almaya başladı. Aslında ilk 10 dakika Fenerbahçe vardı. 10 ile Sara'nın şutuna kadar da aslında bir oyun yoktu iki takımda da. Galatasaray bugün çok baskı görmedi. Temas olarak da görmedi, seyirciden de görmedi çünkü seyirci de maça giremedi. 1-0 olunca ister istemez bir kırılganlık başlıyor. Fenerbahçe camiası da uzun süredir başarıya hasret. Hemen bir tedirginlik başlıyor. Bugünkü maçın skorunu belirleyen saha içindeki şartlardır" dedi.

Maçın sonucunun hakeme bağlanamayacağını aktaran Volkan Demirel, "İlk önce sahada kazanacaksın sonra hakem konuşursun. Hakeme ne diyeceğiz burada? Başaktörler oyuncular ve teknik adam. Bunun başaktörleri sana filmin akışını vermiyorsa insanlar başka yerlere yönelmeye başlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.