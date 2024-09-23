Alanyaspor nefes aldı

Ligin galibiyeti olmayan ve son sıralarında yer alan iki takımının mücadelesinde kazanan Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi.Güney Koreli forvet, 4. dakikada ceza sahası içinden fileleri havalandırdı. 17'de de defansın arkasına sarkarak28'de Mavi Şimşekler, Manev'in kafa vuruşunda direğe takıldı. Adana Demir ikinci devrede varlık gösteremedi, Fatih Tekke'nin ekibi de kaleci Vedat'ı aşamadı. Böylece mücadele 2-0 tamamlandı. Alanyaspor ilk galibiyetini elde ederken, mavi-lacivertliler 1 puanla son sırada kaldı.