Derbinin galibi Samsun

Süper Lig'de Samsunspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı 0-0 sona ererken 46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.
Ev sahibi takım topla daha çok oynasa da pozisyon üretemedi ve kırmızı-beyazlı savunmayı aşamadı. 12 şut denemesinde sadece 1 isabet sağlayabilen Rize, üst üste 4. yenilgisini yaşarken bu müsabakaların hiçbirinde gol atamadı.
Samsunspor ise deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kazandı. Teknik direktör Thomas Reis'in ekibi, puanını da 12'ye yükselterek iyi bir form grafiği çizdi.