Derbinin galibi Samsun

Süper Lig'de Samsunspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı 0-0 sona ererken 46. dakikada Samsunspor öne geçti.Ev sahibi takım topla daha çok oynasa da pozisyon üretemedi ve kırmızı-beyazlı savunmayı aşamadı.Samsunspor ise deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kazandı. Teknik direktör Thomas Reis'in ekibi, puanını da 12'ye yükselterek iyi bir form grafiği çizdi.