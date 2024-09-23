Eyüpspor’da Arda Turan’ı sinirlendiren derbi sorusu!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" dedi. Arda Turan daha sonra alandan sinirli biçimde ayrıldı.

ARDA'NIN BEŞİKTAŞ ŞANSSIZLIĞI

Arda Turan'ın Eyüpspor'u, bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.

Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.