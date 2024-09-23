FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç tarihi tersten yazdı

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında ezeli rakiplerine karşı yitip giden serilere bir yenisi daha eklendi. 3 Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Koç ile son 6 sezonda tarih tersten yazıldı. 2019-20'de G.Saray'a 3-1 yenilen Kanarya, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra kaybetti. Aynı sezon yine sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak 15 yıldır yenilmediği rakibine boyun eğdi.

Kanarya, 16 Haziran 2020'deki Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzon'a yenilerek (3-1) 23 yıllık yenilmezlik serisi ile vedalaştı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 4-2 ile geçtiği geçen sezon Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde (35) Kadıköy'de ilk kez Koç döneminde galibiyet gördü. Son olarak sarı-lacivertliler, 32 maçlık namağlup serisini Kadıköy'de bıraktı. Kulüp rekoru, Galatasaray'a kaybedilmesiyle bitti.

ANADOLU TAKIMLARI GALİBİYETİ HATIRLADI

F.Bahçe, Ali Koç yönetiminde ezeli rakiplerinin yanı sıra Anadolu ekiplerine karşı da serileri yitirdi. Gençlerbirliği, 2021 yılında Kanarya'yı Kadıköy'de 2-1 mağlup edip İstanbul'daki 21 yıllık özlemine son verdi. Göztepe, aynı yıl deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrılarak 21 yıl sonra Kadıköy'de güldü. F.Bahçe, Sivasspor'a da sahasında boyun eğdi (2-1) ve 7 yıl sonra kaybetmişti.