FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da yeniler buhar oldu

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken yönetimin verdiği sözler de tekrar gündem oldu. "Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak" diyen Ali Koç'un 3. dönem yönetimi de 21 Eylül itibarıyla sınıfta kaldı.

Transfere 50 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, geçen sezonun kadrosundan 10 futbolcu ile Galatasaray derbisine çıktı. Sahadaki tek yeni isim Saint-Maximin oldu. Oğuz Aydın ve Levent Mercan gibi isimlere toplamda 8 milyon Euro ödenirken her iki futbolcu bu sezon Süper Lig'de toplamda 30 dakika süre alabildi. Amrabat ve En-Nesyri ikinci yarı şans buldu.

