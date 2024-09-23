Fırtına siftah peşinde

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Trabzonspor'un bugünkü rakibi Gaziantep FK… Bordomavili ekip, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak amacında. Geride kalan dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılanDeneyimli çalıştırıcı, baskılı futbol ile golü erken bularak sonuca ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle Kayserispor maçındaki performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen futbolcularla bire bir görüşmeler yapan Güneş'in, talebelerinden tempolu oyun istediği öğrenildi.Bordo-mavililerde Gaziantep FK maçı öncesi Mislav Orsic şoku yaşandı. Sakatlık nedeniyle son yapılan iki antrenmana katılmayan Hırvat futbolcu tedbir amacıyla kadroya dahil edilmedi. Orsic'in yokluğunda orta sahanın solunda Anthony Nwakaeme'nin görev alması beklenirken, Şenol Güneş'in bu bölgeye Denis Dragus'u da hazırladığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Enis Destan ile cezalı Edin Visca kadroya alınmadı.Trabzon, yoğun maç trafiğinde izin yapmadan hazırlıklarını tamamladı. Güneş, Beşiktaş karşılaşmasından bugüne kadar geçen süre içerisinde oyuncularına izin vermedi. Deneyimli hocanın, Gaziantep FK maçının kazanılması durumunda futbolcularına bir jest yapabileceği belirtildi.