Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten takıma dev prim
Giriş Tarihi: 23.9.2024 09:15

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten takıma dev prim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, galibiyetin ardından 1.5 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı. Teknik heyet de Sarı-Kırmızılı takıma 1 gün izin ödülü verdi.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek’ten takıma dev prim

Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı.

Bu arada teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak. Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ve tedavisi tamamlanan ancak fiziki açıdan hazır olmayan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten takıma dev prim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA