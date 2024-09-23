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Giriş Tarihi: 23.9.2024 09:19

GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy panteri Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, kritik kurtarışlarla Galatasaray’ın 2000’li yılların başında Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı olumsuz serisinin tersine çevrilmesinde büyük pay sahibi oldu.

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GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy panteri Muslera

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın kalesini Fenerbahçe deplasmanında 14 kez korurken; 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 beraberlik tabelaya yansıdı. Galatasaray artık Kadıköy'de sahadan istediğini alan taraf olurken Muslera kırılma anlarına kritik kurtarışlarıyla damgasını vurdu.

2012'deki Süper Final'de Semih Şentürk'ün kafasını çelerek şampiyonu belirleyen Uruguaylı 1 numara, Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretinin sona erdiği maçta Mehmet Ekici'nin frikiğini önlemişti. Teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy'deki ilk zaferinde skor 1-0 iken Michy Batshuayi'ye geçit vermeyen Muslera, son derbide yine skor 1-0 iken Oosterwolde'nin pozisyonunu kurtardı ve farklı galibiyetin önünü açtı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Kadıköy panteri Muslera
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