GALATASARAY HABERLERİ: SABAH Spor derbi zaferinin perde arkasını açıklıyor: Aslan’ın onur meselesi

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, Florya'da dersine iyi çalışmasının karşılığını Kadıköy'de saha içinde aldı. İşte sarı-kırmızılı takımı derbide zafere götüren süreç: Geçen sezon RAMS Park'ta Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluğa rağmen bu derbiyi unutmadı. 'Onur meselesi' olarak gördükleri Kadıköy'deki maça ekstra motive olan Sarı-Kırmızılılar, rövanşı aldı.

JOSE MOURİNHO'YA CEVABI SAHADA VERDİ

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun haftalardır sataştığı Okan Buruk'la konuşan Galatasaraylı yöneticiler ve kulüp profesyonelleri, başarılı hocadan polemiğe girmemesini istedi. Sessizliğini ve sakinliğini koruyan Buruk da meslektaşı Mourinho'ya cevabı sahada verdi.

KONSANTRASYON HİÇ BOZULMADI

Bu kez izin yapmadan derbiye hazırlanan Galatasaray'da Kadıköy şifresi sessizlik ve sakinlikten geçti. Kulübün sosyal medya hesabı da Fenerbahçe maçına yönelik paylaştığı videoyu müziksiz yayınladı ve Florya'daki konsantrasyon hiç bozulmadı.