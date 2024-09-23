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Giriş Tarihi: 23.9.2024 10:55 Son Güncelleme: 23.9.2024 10:56

Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’a uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmez (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.

MERT HAKAN, ABDÜLKERİM'LE TARTIŞTI
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular 3-1'lik derbi zaferini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bu sırada çok öfkelenen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın savunmacısı Abdülkerim'le tartışma yaşadı. Deneyimli oyuncu ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuların hemen ardından içeri girmek istedi, ancak takım arkadaşları buna müsaade etmedi.

YÖNETİMDEN UYARI
Bu arada sarı-lacivertli oyuncu derbinin 26. dakikasında hakeme itirazdan yedek kulübesinde sarı kart gördü. Fanatik'te yer alan habere göre Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcuya yönetimin, sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.

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Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı!
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