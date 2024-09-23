GRAFİKLİ - LaLiga’da lider Barcelona farklı kazanmaya devam ediyor

LaLiga'da yoluna kayıpsız devam eden Barcelona, Villarreal deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 6'da 6 yaptı. Barcelona'da Robert Lewandowski ve Raphinha, ikişer kez fileleri havalandırarak yıldızlaşırken Pablo Torre ise bir gol kaydetti. Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayarak 55 dakika görev aldığı maçta Espanyol'u evinde 4-1'lik skorla geçti.

Athletic Bilbao'nun sahasında Celta Vigo'yu 3-1 yendiği haftada ligin namağlup takımlarından Atletico Madrid ise Rayo Vallecano deplasmanında 1-1'lik skorla bir puana razı oldu. LaLiga'da 6. hafta geride kalırken Barcelona, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 14, Athletic Bilbao 13 ve Atletico Madrid 12 puanla Barcelona'yı izledi.

CITY İLE ARSENAL YENİŞEMEDİ

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, sahasında Arsenal ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Erling Haaland'ın golüyle öne geçen Manchester City, Riccardo Calafiori ve Gabriel'in gollerine engel olamadı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan John Stones, attığı golle Manchester City'ye bir puanı getirdi. Evinde oynayan takımlardan Liverpool ve Aston Villa, rakiplerinin puan kaybını iyi değerlendirdi. Liverpool, Bournemouth'u 3-0 ve Aston Villa, Wolverhampton'ı 3-1 yendi. Premier Lig'in 5. haftasında 13 puanlı Manchester City, ilk basamakta yer aldı. Manchester ekibinin ardından 12'şer puanlı Liverpool ve Aston Villa ile 11 puanlı Arsenal sıralandı.

BAYERN KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona 4'te 4 ile girdi. Münih ekibinde Michael Olise (2), Jamal Musiala, Harry Kane ve Serge Gnabry golleri atan isimler oldu. Bu sezonki maçları gol düellosuna sahne olan son şampiyon Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 4-3 yendi. Zirve takibi yapan takımlardan Freiburg, deplasmanda Heidenheim'ı 3-0, Eintracht Frankfurt da evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Stuttgart deplasmanında 5-1 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı. Bundesliga'da 4. haftanın ardından Bayern Münih, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen, Freiburg ve Eintracht Frankfurt, 9'ar puanla lideri takibe devam etti.

SERIE A'NIN SÜRPRİZ LİDERİ TORINO

Serie A'da Hellas Verona deplasmanında Antonio Sanabria, Duvan Zapata ve Che Adams'ın golleriyle 3-2 kazanan Torino, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye yerleşti. Haftanın öne çıkan maçında Milan, Inter'e konuk olduğu Milano derbisini 2-1 kazandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı. Juventus'a konuk olduğu karşılaşma golsüz biten Napoli'nin üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika görev yaptı. Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Roma, Udinese'yi 3-0 ile geçti ve ilk galibiyetini aldı. Sezona iyi başlayan Empoli ise Cagliari deplasmanında 2-0 kazandı. Ligin 5. haftasında Torino, 11 puanla zirvede yer aldı. Torino'yu Napoli ve Udinese 10'ar, Juventus ve Empoli 9'ar puanla izledi. Inter ve Milan ise 8'er puan topladı.

PSG PUAN KAYBETSE DE ZİRVEDE

Ligue 1'in 5. haftasında lider PSG, Reims deplasmanında Keito Nakamura ve Ousmane Dembele'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Olimpik Marsilya, 10 kişi kaldığı mücadelede Olimpik Lyon deplasmanında 3-2 kazanmayı başardı. Namağlup takımlardan Monaco ise evinde Le Havre'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 13 puanlı PSG, averajla Marsilya ve Monaco'nun önünde liderliğini sürdürdü.