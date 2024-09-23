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Giriş Tarihi: 23.9.2024

Kadıköy panteri Fernando Muslera

Uruguaylı eldiven, kritik kurtarışlarla Galatasaray’ın 2000’li yılların başında F.Bahçe deplasmanında yaşadığı olumsuz serisinin tersine çevrilmesinde büyük pay sahibi oldu

Kadıköy panteri Fernando Muslera
Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın kalesini Fenerbahçe deplasmanında 14 kez korurken; 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 beraberlik tabelaya yansıdı. Galatasaray artık Kadıköy'de sahadan istediğini alan taraf olurken Muslera kırılma anlarına kritik kurtarışlarıyla damgasını vurdu. 2012'deki Süper Final'de Semih Şentürk'ün kafasını çelerek şampiyonu belirleyen Uruguaylı 1 numara, Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretinin sona erdiği maçta Mehmet Ekici'nin frikiğini önlemişti. Teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy'deki ilk zaferinde skor 1-0 iken Michy Batshuayi'ye geçit vermeyen Muslera, son derbide yine skor 1-0 iken Oosterwolde'nin pozisyonunu kurtardı ve farklı galibiyetin önünü açtı.



HATIRA FOTOĞRAFI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Derbi sonrası Ülker Stadı'nın duvarına G.Saraylı futbolcular "Kadıköy Hatırası" yazarak imza attı. Torreira, İcardi, Muslera ve Sanchez'in bu yazı önündeki pozu da sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
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Kadıköy panteri Fernando Muslera
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