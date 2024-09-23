Kadıköy panteri Fernando Muslera

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın kalesini Fenerbahçe deplasmanında 14 kez korurken; 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 beraberlik
tabelaya yansıdı. Galatasaray artık Kadıköy'de sahadan istediğini alan taraf olurken Muslera kırılma anlarına kritik kurtarışlarıyla damgasını vurdu. 2012'deki Süper Final'de Semih Şentürk'ün kafasını çelerek şampiyonu belirleyen Uruguaylı 1 numara, Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretinin sona erdiği maçta Mehmet Ekici'nin frikiğini önlemişti.
Teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy'deki ilk zaferinde skor 1-0 iken Michy Batshuayi'ye geçit vermeyen Muslera, son derbide yine skor 1-0 iken Oosterwolde'nin pozisyonunu kurtardı ve farklı galibiyetin önünü açtı.
HATIRA FOTOĞRAFI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Derbi sonrası Ülker Stadı'nın duvarına G.Saraylı futbolcular "Kadıköy Hatırası" yazarak imza attı. Torreira, İcardi, Muslera ve Sanchez'in bu yazı önündeki pozu da sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.