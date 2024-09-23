Kadıköy panteri Fernando Muslera

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın kalesini Fenerbahçe deplasmanında 14 kez korurken;tabelaya yansıdı. Galatasaray artık Kadıköy'de sahadan istediğini alan taraf olurken Muslera kırılma anlarına kritik kurtarışlarıyla damgasını vurdu.Teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy'deki ilk zaferinde skor 1-0 iken Michy Batshuayi'ye geçit vermeyen Muslera, son derbide yine skor 1-0 iken Oosterwolde'nin pozisyonunu kurtardı ve farklı galibiyetin önünü açtı.Derbi sonrası Ülker Stadı'nın duvarına G.Saraylı futbolcular "Kadıköy Hatırası" yazarak imza attı. Torreira, İcardi, Muslera ve Sanchez'in bu yazı önündeki pozu da sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.