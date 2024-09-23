Kaptan takımı ayakta tuttu

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, penaltıda gole engel olamamasına rağmen yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Tecrübeli eldiven ilk yarıda 2, ikinci devrede ise 1 net pozisyonda Eyüpspor'un forvetlerine geçit vermeyerek Dolmabahçe'de olası bir yenilgiyi önledi. Siyahbeyazlı futbolseverler Mert'e övgüler yağdırırken, 35 yaşındaki kaleci karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Öncelikle Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmeyen, futbol oynamaya çalışan, rakibe meydan okuyan bir takım olduklarını söyleyebiliriz.Zaman zaman topu rakibe verdik. Lig uzun maraton ve böyle maçlar da olacak.Elimi çektim ama penaltı oldu. Şimdi hafta içinde Ajax maçımız var. Üstüne koyarak gitmemiz ve futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Kazandığımız için mutluyuz."