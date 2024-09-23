Kasımpaşa’da gol çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kasımpaşa'da Hırvat sol kanat Josip Brekalo, 77. dakikada direkt kırmızı kartla atılarak takımını 10 kişi bıraktı.
Müsabaka 0-0 sona erdi. Antalyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.