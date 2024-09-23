Kasımpaşa’da gol çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti.Karşılaşmada ev sahibi ekibin 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kasımpaşa'da Hırvat sol kanatMüsabaka 0-0 sona erdi. Antalyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.