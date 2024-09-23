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Giriş Tarihi: 23.9.2024 10:26

Keçiörengücü, Iğdır'ı rahat geçti

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi.

AA
Keçiörengücü, Iğdır’ı rahat geçti
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Arif Dilmeç

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Caulker, Orhan Nahırcı, Ali Dere (Dk. 75 Süleyman Luş), Erkam Develi, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın), Rroca (Dk. 75 Recep Taşbakır), Camara (Dk. 63 Traore), Diouf (Dk. 63 Dembele)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Keskin (Dk. 46 Burak Altıparmak), Burak Bekaroğlu (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Lico, Guima (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 7 Thuram), Marcos Silva, Burak Çoban, Aleksic

Goller: Dk. 20 ve 42 Diouf (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Thuram, Dk. 57 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 16 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

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Keçiörengücü, Iğdır'ı rahat geçti
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