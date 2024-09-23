Keçiörengücü, Iğdır’ı rahat geçti

Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Arif Dilmeç
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Caulker, Orhan Nahırcı, Ali Dere (Dk. 75 Süleyman Luş), Erkam Develi, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın), Rroca (Dk. 75 Recep Taşbakır), Camara (Dk. 63 Traore), Diouf (Dk. 63 Dembele)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Keskin (Dk. 46 Burak Altıparmak), Burak Bekaroğlu (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Lico, Guima (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 7 Thuram), Marcos Silva, Burak Çoban, Aleksic
Goller: Dk. 20 ve 42 Diouf (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Thuram, Dk. 57 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 16 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)