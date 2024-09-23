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Giriş Tarihi: 23.9.2024

Kocaelispor hasreti bitirdi

Kocaelispor hasreti bitirdi
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta müsabakasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 yendi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Müsabakanın 74. dakikasında oyuna giren Mesut Can Tunalı, 78'de müthiş bir gol attı. Cihat Çelik'in pasında ceza sahası dışından adeta bir füze gönderdi ve üst direğe çarpan top ağlara gitti. 90'da da yine oyuna sonradan dahil olan Furkan Gedik fileleri havalandırdı. Kocaeli böylece 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi ve ligin ikinci sırasına yerleşti. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Iğdır FK: 2-0, Ümraniye-Adana: 5-2, İstanbulspor-Bandırma: 0-0.
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Kocaelispor hasreti bitirdi
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