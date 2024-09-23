Kocaelispor hasreti bitirdi

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta müsabakasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 yendi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Müsabakanın 74. dakikasında oyuna giren Mesut Can Tunalı, 78'de müthiş bir gol attı.90'da da yine oyuna sonradan dahil olan Furkan Gedik fileleri havalandırdı. Kocaeli böylece 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi ve ligin ikinci sırasına yerleşti.Keçiörengücü- Iğdır FK: 2-0, Ümraniye-Adana: 5-2, İstanbulspor-Bandırma: 0-0.