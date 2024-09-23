Michael Valkanis: Maç bizim için hayal kırıklığıyla başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 yenilerek ligin son sırasında yer almaya devam etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Bugünkü maç bizim için hayal kırıklığıyla başladı diyebilirim. Hep üzerine çalıştığımız, konuştuğumuz bir konu olan basit goller üzerinde bütün haftada görüştük ve çalıştık. Yemememiz gerektiğiyle alakalı, fakat bugün maalesef bu şekilde kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. Bu takım için bu sezon çok büyük bir mücadele, çok büyük bir görev diyebilirim. Bir an önce uyanmamız lazım bu durumda. Bu durumun ciddiyetini hızlı bir şekilde kavramamız lazım tabii ki. Gerçekten bu takım iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara daha da vermemiz gereken özgüveni aşılamamız lazım. Zor durumlardan pozitifleri de evet ne kadar zor olsa da pozitif dersler çıkarmamız lazım. Mücadeleden kaçmaya kaçan bir yapım yoktur. Maçtan sonra oyuncularla konuştum, onlarda durumun farkında kendi kaderimizi değiştirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.