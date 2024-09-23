Mola bitti uçuşa devam!

Penaltıdan sonucu ilan eden Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta toplam 8 kez ağları sarstı. İtalyan yıldız, Süper Kupa'daki Galatasaray karşılaşmasında attığı 2 golün dışında gollerinin tamamını iç sahada buldu.Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından takımı tribüne çağırdı. Kartal'ın 2-1'i bulduğu golde penaltıyı yaptıran Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı futbolseverlerin ilgi odağıydı.19 yaşındaki oyuncu da taraftarların sesine kulak verdi. Bu durum, son dönemde ilk 11'de şans bulamayan Semih Kılıçsoy'un moralini de düzeltti.Beşiktaş, Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı pamuklara sardı. 31 yaşındaki futbolcunun üstün performansı nedeniyle bir sakatlık yaşamasından endişelenen siyah-beyazlılar, aldığı darbelere büyük tepki gösteriyor. Dün de Robin Yalçın'ın yaptığı müdahale büyük tepki çekti. Beşiktaş maçın devre arasında Rafa Silva'nın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşaraknotunu düştü. Masuaku da bu paylaşıma "Ne olursa olsun seni koruyacağız" mesajını yazdı.Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paulista'nın, Eyüpspor ceza sahası içerisinde Lucas Claro ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı anın videosunu paylaşan siyah-beyazlılar, "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadelerini kullandı.