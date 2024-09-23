Mourinho da olsan eleştirilirsin

Fenerbahçe'de geçen sezondaha iyisini yapması için getirilen Jose Mourinho,Ligdeki ilk yenilgisini hem de sezonun ilk derbisinde alırken sadece taraftarlar değil dünya basını da Portekizli hocanın performansını tartışmaya açtı. İşte ilk etapta göze çarpan o büyük hatalar:Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'i ve ülke futbolunun dengelerini en iyi bilen oyuncularından olan İrfan Can Kahveci'yi gelir gelmez kesti.milli futbolcuyu şans bile vermedi. İrfan Can'ı derbide de oyuna geç soktu.Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak 20 milyon Euro bonservisle alınanMourinho ve ekibi, Faslı golcüyü fizik olarak da hazır hale getiremedi. Oyuncu vücudu ile kilo fazlası olduğunu gözler önüne seriyor.Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho'ya ilk yarı çok kötü oynayanAyrıca Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele edenPortekizli hoca, Djiku'yu ikinci yarı oyundan aldı. Galatasaray atak yaparkenBu da tartışılan başka bir tercih oldu.F.Bahçe-G.Saray derbisi 'Mourinho' manşetleriyle Avrupa basınında da ses getirdi. İşte o yorumlar:Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı. "Okan Buruk'un takımı birinciliğini pekiştirerek puan farkını 5'e yükseltti. AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti. Portekizli'nin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. F.Bahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kâbus dolu bir gece yaşadı.Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu.Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt.Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı.Mourinho'nun ligdeki ilk yenilgisi.4 farklı ligde yılın teknik direktörü seçilen Mourinho, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile de Konferans Ligi zaferleri yaşadı. Portekizli hocanın toplam 26 kupası bulunuyor.Fenerbahçe'nin başında 6'sı Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 10 resmi maça çıkan Mourinho 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan topladı ve 2.00 puan ortalaması sağladı. Portekizli, ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2.17 puan ortalamasına ulaştı.