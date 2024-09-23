Onur meselesi!

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, Florya'da dersine iyi çalışmasının karşılığını Kadıköy'de saha içinde aldı. İşte sarı-kırmızılı takımı derbide zafere götüren süreç: Geçen sezon RAMS Park'ta Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, şampiyonluğa rağmen bu derbiyi unutmadı.olarak gördükleri Kadıköy'deki maça ekstra motive olan sarı-kırmızılılar, rövanşı aldı.Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun haftalardır sataştığı Okan Buruk'la konuşan Galatasaraylı yöneticiler ve kulüp profesyonelleri, başarılı hocadan polemiğe girmemesini istedi.Bu kez izin yapmadan derbiye hazırlanan Galatasaray'da Kadıköy şifresi sessizlik ve sakinlikten geçti.Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yönelik açıklamaları nedeniyle derbide gözler teknik adamların üzerindeydi. İki hocanın düellosundan Buruk galibiyetle ayrılırken objektiflere yansıyan bu görüntü, karşılaşmanın en önemli enstantanelerinden birisi oldu. Okan Buruk'un, meslektaşına tebessümle bakması ve Jose Mourinho'nun düşünceli hali, adeta maçın özeti gibiydi.alatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. Sarı-kırmızılı takım, Buruk önderliğinde üç ezeli rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Süper Lig ve Süper Kupa'da oynanan toplam 15 maçta, 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'de Galatasaray'ın teknik direktörü olarak yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk, geçen sezon Süper Lig'de yakaladığı 17 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırmıştı.