Özbek’ten takıma büyük müjde!

Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı.
Bu arada teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak. Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ve tedavisi tamamlanan ancak fiziki açıdan hazır olmayan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.
BARIŞ ALPER'E YAKIN TAKIP!
Son iki sezondur ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu scoutlar aracılığı ile Fenerbahçe derbisinde mercek altına aldığı öğrenildi.
Ayrıca Barış Alper için yaz transfer döneminde 20 milyon Euro teklifte bulunan Brighton'ın rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan yıldız futbolcu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.