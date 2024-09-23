Özbek’ten takıma büyük müjde!

Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı.Bu arada teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak.Son iki sezondur ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi.Ayrıca Barış Alper için yaz transfer döneminde 20 milyon Euro teklifte bulunan Brighton'ın rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan yıldız futbolcu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.