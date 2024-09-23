Takımda düşüş yok!

Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst, "Güzel bir oyun oldu" dedi.. İyi bir takıma karşı kazandık. İlk yenilgilerini aldılar, bu da ne kadar iyi takım olduklarını gösterdi" dedi. Muçi ile ilgili, "Kadroda yoktu, geçen hafta da Cher yoktu. Bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Kararları ben alıyorum. Kadroda olmayanların çok iyi çalışması gerekiyordiye konuştu.Trabzon maçının 1-1 bitmesi, Eyüpspor karşılaşmasının da son dakikaya kadar eşitlikle sürmesinin milli ara sonrası yaşanan bir düşüş olup olmadığı sorusuna 49 yaşındaki hoca, "yanıtını verdi. Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynanacak maç içinse şu yorumu yaptı:Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, başarılarıyla taraftarların gönlünü fethetti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, önemli bir istatistiğe de imzasını attı. Hollandalı hoca, Nevio Scala'dan (2000-01) bu yana siyah-beyazlıların başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.Geçen sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan transfer edilen Ernest Muçi, teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Rafa Silva'nın gelişiyle kulübeye mahkum olan Arnavut futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle Chamberlain ile birlikte tribünde oturdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçına son oynadıkları Trabzonspor mücadelesinin 11'iyle çıktı.Beşiktaş'ın eski yıldızlarından olan, adınatezahüratları yapılan Pascal Nouma dün Eyüpspor maçı için tribündeydi. Nouma taraftarların büyük ilgisi ile karşılandı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen eski oyuncunun aşırı kilolu hali dikkat çekti.Beşiktaşlı taraftarlar, Eyüpspor maçına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 38 bin kişi tribünde yer aldı. Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran da unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, tribüneyazılı pankart astı.Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçının oynanacağı stat, UEFA'nın resmi internet sitesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak duyuruldu. Siyah-beyazlılar konuya, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz" açıklamasıyla müdahale etti. UEFA, ismi Beşiktaş Stadyumu olarak güncellendi.