Takımda düşüş yok!

Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst, "Güzel bir oyun oldu" dedi. İkinci gol için şansı zorladıklarını vurgulayarak "İnancımızı koruduk, denemeye devam ettik ve bana göre de net bir penaltı golüyle galip geldik
. İyi bir takıma karşı kazandık. İlk yenilgilerini aldılar, bu da ne kadar iyi takım olduklarını gösterdi" dedi. Muçi ile ilgili, "Kadroda yoktu, geçen hafta da Cher yoktu. Bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Kararları ben alıyorum. Kadroda olmayanların çok iyi çalışması gerekiyor"
diye konuştu.
AJAX MAÇINI KAZANACAĞIZ
Trabzon maçının 1-1 bitmesi, Eyüpspor karşılaşmasının da son dakikaya kadar eşitlikle sürmesinin milli ara sonrası yaşanan bir düşüş olup olmadığı sorusuna 49 yaşındaki hoca, "Trabzonspor'da fırsatlar bulduk, sadece bulduğumuzu değerlendirmek konusunda net değildik. Trabzon'da kaleciyi geçemedik"
yanıtını verdi. Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynanacak maç içinse şu yorumu yaptı: "Ülkeme gideceğim için mutluyum. İnsanın evinin olması güzeldir. Ajax maçına hazırlanmak ve dinlenmek için 3 günümüz var. Kazanacağımıza dair inançla gitmeliyiz."
TARİHE GEÇTİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, başarılarıyla taraftarların gönlünü fethetti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, önemli bir istatistiğe de imzasını attı. Hollandalı hoca, Nevio Scala'dan (2000-01) bu yana siyah-beyazlıların başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
10 MİLYON 'LUK MUÇİ TRİBÜNDE
Geçen sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan transfer edilen Ernest Muçi, teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Rafa Silva'nın gelişiyle kulübeye mahkum olan Arnavut futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle Chamberlain ile birlikte tribünde oturdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçına son oynadıkları Trabzonspor mücadelesinin 11'iyle çıktı.
TÜPRAŞ STADI'NDA NOUMA İZDİHAMI!
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından olan, adına 'Fransa'da doğdu Beşiktaşlı oldu'
tezahüratları yapılan Pascal Nouma dün Eyüpspor maçı için tribündeydi. Nouma taraftarların büyük ilgisi ile karşılandı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen eski oyuncunun aşırı kilolu hali dikkat çekti.
MİNİK NARİN UNUTULMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Eyüpspor maçına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 38 bin kişi tribünde yer aldı. Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran da unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin"
yazılı pankart astı.
UEFA'YA UYARI
Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçının oynanacağı stat, UEFA'nın resmi internet sitesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak duyuruldu. Siyah-beyazlılar konuya, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz" açıklamasıyla müdahale etti. UEFA, ismi Beşiktaş Stadyumu olarak güncellendi.