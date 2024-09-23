Tarihi tersten yazdı!

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında ezeli rakiplerine karşı yitip giden serilere bir yenisi daha eklendi.ile son 6 sezonda tarih tersten yazıldı.Kanarya, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra kaybetti.15 yıldır yenilmediği rakibine boyun eğdi. Kanarya,23 yıllık yenilmezlik serisi ile vedalaştı.Son olarak sarı-lacivertliler,F.Bahçe, Ali Koç yönetiminde ezeli rakiplerinin yanı sıra Anadolu ekiplerine karşı da serileri yitirdi. Gençlerbirliği, 2021 yılında Kanarya'yı Kadıköy'de 2-1 mağlup edip İstanbul'daki 21 yıllık özlemine son verdi. Göztepe, aynı yıl deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrılarak 21 yıl sonra Kadıköy'de güldü. F.Bahçe, Sivasspor'a da sahasında boyun eğdi (2-1) ve 7 yıl sonra kaybetmişti.F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği ve Jose Mourinho ile arasında bir gerginlik yaşadığına dair sosyal medya iddiaları yalanlandı. Kulüpten, "Başkanımız soyunma odasına inmemiştir" açıklaması yapıldı.