BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Silva'ya taraftar ve takım arkadaşları kalkan oldu! "Durduramayacaksınız!"

Beşiktaş Kulübü; tecrübeli, yetenekli ve sempatik yıldız Rafa Silva'yı koruma altına aldı. Yeni sezon iyi bir başlangıç yaparak giren Beşiktaş'a ayak bastığından beri liderlik görevini müthiş bir şekilde yerine getirerek bu duruma katkı sağlayan Portekizli oyuncu son haftalarda sert müdahalelerden sonra camia büyük ses getirdi. Yönetim MHK ve TFF'yi göreve çağırdı. Taraftarlar ve takım arkadaşları yaptıkları paylaşımlarla Rafa Silva için kalkan oldu.

TAM DESTEK HEP DESTEK

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda sert faullere maruz kaldığı belirtilen Rafa Silva için Eyüpspor maçının devre arasında "Durduramayacaksınız!" paylaşımında bulundu. Beşiktaş'ın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından destek gördü.

Daha sonra takım arkadaşı Masuaku "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız" dedi. Beşiktaş, daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum taraftarlar arasında sosyal medyada infial yarattı.

SAĞLIĞI RİSK ALTINDA

Attığı goller, verdiği paslar ve şık hareketleriyle büyük beğeni toplayan Portekizli yıldızın geleceği ciddi risk altında. Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında arkadan yapılan sert faullerle sakatlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız, Eyüpspor sınavında da ucuz kurtuldu. Robin Yalçın'ın hızla kayarak yaptığı faulle ayakları yerden kesilen Rafa Silva için Beşiktaş'ta artık kırmızı alarm verildi.

STOPERLER DEVREYE GİRDİ

Siyah beyazlı oyuncular, takımın gözbebeği durumundaki Rafa Silva için harekete geçti. Portekizli yıldıza faul yapmak artık kolay olmayacak. Beşiktaş'ın başarılı stoperleri Udokhai ve Paulista'nın önerisiyle Rafa Silva'ya faul yapılması durumunda sahada hemen tepki gösterilecek. Attığı bir çalımın ardından rakipleri tarafından hemen düşürülmeye çalışılan yetenekli oyuncunun, takım arkadaşlarının desteğini ve korumasını arkasına almasıyla birlikte performansını daha da artırması bekleniyor.