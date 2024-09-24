Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi için olay yorum: "Artık alışkanlık haline geldi"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Fenerbahçe derbisi ve gündemdeki son konularla ilgili konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

TARTIŞILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

"Bir haber portalı için sponsorluk anlaşması yapmıştık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflıdır. Galatasaray değerlerine uymayan bir davranış biçimi olduğunda müdahale ediyoruz. 1 maça çıktık o sponsorla ve hemen askıya aldık. Şu anda incelemesi devam ediyor.

Biz bu anlaşmadan henüz hiç para almadık. İncelemenin sonunda devam da edebiliriz ya da sözleşmeyi iptal ederiz. Sorun varsa hesabı sorulur. TFF'ye biz bunu sorduk. TFF, sponsorluk için bütün sorumlulukları bize bırakarak sahaya çıkabileceğimizi söyledi."

FENERBAHÇE DERBİSİ

"Derbi maç öncesi çok rahattım. Maçı evde yatarak izledim. Okan hoca da takımı çok iyi hazırladı. Galatasaray için Fenerbahçe derbileri artık alışkanlık haline geldi. Bizim için Fenerbahçe maçları kolay derbiler... Derbi maç için bir prim vereceğiz.

Eğer hakemin verdiği o uyduruk penaltı olmasaydı, maç 5-6'lık maçtı. Hakemin bunu farkettiğini düşünüyorum. Hakemin penaltı kararı, farkın açılmasını engelledi."

FEDERASYON AÇIKLAMASI

"Ben geçen sene sadece bir hakem için konuştum. Trabzonspor maçındaki Atilla Karaoğlan hakkında açıklama yaptım. Önemli bir maça çıkarken, niye tekrar atanıyor? İnadına mı atadınız? Kulüplerin hassasiyetinin dikkate alınması önemli. Atilla Karaoğlan nitekim, verdiği penaltı kararıyla maçtaki farkın açılmasını engelledi."

KARABORSA BİLET İDDİALARI

"Karaborsa bilet konusunda ortada bir kanıt yok. İddianın altını dolduracak bir şey yok. Bu bir dedikodu. Bu konu konuşulmaya başlandığında çıktım dedim ki; "Benim kapım açık. Elinizde ne kanıt var?" Kimse bir şey getirmedi. Son zamanlardaki konuşmalara dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bu konu şu anda yargıda. Karaborsa dünyada var. Portallar var internette, bütün maçların biletleri karaborsa yoluyla satılıyor. Kendi yönetimimden kimsenin savcılık tarafından çağrılması söz konusu değil. Bu bir dedikodu olarak kaldı. Hukuka intikal ettiği için yakında neticelenecektir. Bunun Galatasaray'a zarar vermek için ortaya çıkartılan bir dedikodu olduğunu düşünüyorum."

"Daha da vahimi rakibimiz, bu dedikodular üzerinden akıllarına gelen her yere şikayette bulundular. Bu iddianın peşinde koşuyorlar. Biraz aynaya bakmak lazım. Portallarda Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa olarak satıldı, onu ne yapacağız?"

ALİ YÜCE NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Ali Yüce bunu kendisi açıkladı. Benle konuştu. Ali benim oğlum kadar sevdiğim birisidir. İstifa etmek istedi ve etti. Benim ona sevgim hala aynıdır."

"Bizim için 'Bunlar karaborsadan bilet satıyorlar, vergi vermiyorlar' falan diyorlar. Biz son 2 senede ne kadar vergi vermiş Galatasaray Spor Kulübü; SGK primleriyle beraber 3.5 milyar TL vergi ödemiş. Vergi silinmesi diye bir şey söz konusu değil. 3.5 milyar vergi vermişiz."