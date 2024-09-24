Galatasaray, Avrupa’da 319. maçına çıkacak

Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 318 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 476 gole engel olamadı.
"KUPA 2" 95.. RANDEVU
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 94 kez sahne aldı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 119 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|94
|37
|31
|26
|146
|119
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|318
|113
|84
|121
|429
|476
- Yunanistan takımlarına karşı 7. maç
Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında Yunanistan ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.
Avrupa kupalarında Yunan takımları Panathinaikos, Panionios ve Olympiakos ile toplamda 6 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakaların biri hariç tamamında gol atan Galatasaray, 9 kez fileleri havalandırdı. Yunan takımlarıyla yaptığı 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom" sadece 4 gol yedi.
Galatasaray'a ilk kez rakip olacak PAOK ise daha önce Türk takımlarından Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile 1 kez karşılaştı. Fenerbahçe'yi karşısında birer galibiyet ve beraberlik alan Selanik temsilcisi, Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'ın Yunanistan temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Oganizasyon
|Maç
|Skor
|2003-2004
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Olympiakos
|1-0
|2003-2004
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Olympiakos-Galatasaray
|3-0
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Panionios-Galatasaray
|0-3
|2008-2009
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Olympiakos
|1-0
|2009-2010
|UEFA Avrupa Ligi
|Panathinaikos-Galatasaray
|1-3
|2009-2010
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Panathinaikos
|1-0
- Evindeki maçlarda Yunan rakiplerini yendi
Galatasaray, iç sahada Yunanistan takımlarıyla yaptığı 3 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan temsilcileriyle evinde yaptığı 3 maçtan da 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı.