Galatasaray, Avrupa’da 319. maçına çıkacak

Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 318 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 476 gole engel olamadı.

"KUPA 2" 95.. RANDEVU

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 94 kez sahne aldı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 119 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 94 37 31 26 146 119 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 318 113 84 121 429 476

- Yunanistan takımlarına karşı 7. maç

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında Yunanistan ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında Yunan takımları Panathinaikos, Panionios ve Olympiakos ile toplamda 6 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakaların biri hariç tamamında gol atan Galatasaray, 9 kez fileleri havalandırdı. Yunan takımlarıyla yaptığı 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom" sadece 4 gol yedi.

Galatasaray'a ilk kez rakip olacak PAOK ise daha önce Türk takımlarından Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile 1 kez karşılaştı. Fenerbahçe'yi karşısında birer galibiyet ve beraberlik alan Selanik temsilcisi, Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın Yunanistan temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Oganizasyon Maç Skor 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Olympiakos 1-0 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos-Galatasaray 3-0 2007-2008 UEFA Kupası Panionios-Galatasaray 0-3 2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Olympiakos 1-0 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Panathinaikos-Galatasaray 1-3 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Panathinaikos 1-0

- Evindeki maçlarda Yunan rakiplerini yendi

Galatasaray, iç sahada Yunanistan takımlarıyla yaptığı 3 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan temsilcileriyle evinde yaptığı 3 maçtan da 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı.