Göztepe yükseliyor

Süper Lig'de diğer maçta Göztepe, sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek çıkışını devam ettirdi.15. dakikada ise Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayta takıldı.Üst üste 2. zaferini alan Göz-Göz, 9 puanla 6. sıraya yükseldi. 5. maçında da galibiyetle tanışamayan Kayseri, 3 puanda kaldı.