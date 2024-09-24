Göztepe yükseliyor

Süper Lig'de diğer maçta Göztepe, sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek çıkışını devam ettirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi 13. dakikada Solet'in kafayla indirdiği topta Taha'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti.
15. dakikada ise Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayta takıldı. Ev sahibi takım 45+3. dakikada Juan'ın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçerken Doğan Erdoğan, son sözü söyledi: 3-0.
Üst üste 2. zaferini alan Göz-Göz, 9 puanla 6. sıraya yükseldi. 5. maçında da galibiyetle tanışamayan Kayseri, 3 puanda kaldı.