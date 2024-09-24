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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Göztepe yükseliyor

İzmir ekibi, sahasındaki maçta Taha, Juan ve Doğan’ın golleriyle üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Kayseri’nin hasreti ise 5’e yükseldi

Göztepe yükseliyor
Süper Lig'de diğer maçta Göztepe, sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek çıkışını devam ettirdi. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi 13. dakikada Solet'in kafayla indirdiği topta Taha'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. 15. dakikada ise Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayta takıldı. Ev sahibi takım 45+3. dakikada Juan'ın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçerken Doğan Erdoğan, son sözü söyledi: 3-0. Üst üste 2. zaferini alan Göz-Göz, 9 puanla 6. sıraya yükseldi. 5. maçında da galibiyetle tanışamayan Kayseri, 3 puanda kaldı.
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Göztepe yükseliyor
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