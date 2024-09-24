İtalya’da peri masalı

Premier Lig'de Pep Guardiola'nın 4 sezondur şampiyon olan VIP takımı Manchester City, 13 puana yükselip zirvedeki yerini perçinledi. Arteta ile 2 yıldır şampiyonluğun kıyısından dönen Arsenal, yine koltuğu ele geçirme şansı yakaladı. 45 dakika 10 kişi oynayıp City karşısında üstünlüğü korusalar da son saniye golüyle "Bu devran dönmez" demişlerdir herhalde…Arteta'nın selefi Emery ise Aston Villa'da Watkins ve Duran ile zirve kovalıyor. Aynı kadro, farklı hoca (Arne Slot) ile Liverpool da 12 puanda…son 1975-76 sezonunda şampiyon olan Torino, ligde tozu dumana katıyor… 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirvede yer alan Torino'daikilisi rakiplere korku salıyor. Conte'nin Napoli'si de Hellas Verona şokuyla başladı ama yıldızlarla dolu kadrosuyla 2. sırada ve şampiyonluğun en büyük adayı. Kvaratskhelia yine başrolde, Lukaku ile beraber takımı sırtlıyorlar.Monza beraberliği sonrası derbide de Milan'a kaybettiler. Hakan Çalhanoğlu bu sezon sadece 1 gollük katkı verdi, henüz şapkadan tavşan çıkaramadı.La Liga'da Real Madrid karşısında Barcelona'ya bu sezon da pek şans verilmiyordu. Ancak en büyük kupaların (Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa) sahibi, fiyakalı bir teknik adamla harikalar yaratıyorlar. Hansi Flick'in; Raphinha, Yamal ve Lewandowski'den kurulu hücum hattı çok can yakıyor. Toplamda takım halinde 6 maçta 22 gol attılar. Real Madrid'de ise bu sayı 13…Geçen sezona göre Arda Güler'in oyunda kalma süresi arttı ancak milli futbolcunun ne golü var ne asisti…Bundesliga'da Bayern Münih, 4'te 4 yaparak liderliği aldı. Bavyera ekibinin hocası eski yıldız futbolcu Vincent Kompany… Burnley'i Premier Lig'e çıkaran, o sezon da tekrar geri düşüren Kompany tercihi eleştirilmişti. Ancak Bundesliga'da bu aşı tuttu… Leverkusen, Terrier ve Aleix Garcia takviyeleriyle güçlendi. Leipzig'e yenilip bir kaza atlatsalar da 9 puanla ikinci sıradalar. Nuri Şahin'in Dortmund'unun işi zor ama lig daha uzun ve yeni transferleri Guirassy ile birlikte bitmeyen enerjisiyle Adeyemi çok şey vadediyor. Stuttgart'a 5-1 yenildiler. Erken bir uyarı onları daha da ateşleyecektir.Mbappe'yi Real Madrid'e kaptıran Paris Saint-Germain'in kadro değeri çakılsa da oyunu eski tadında. Geçen sezon rahat bir şampiyonluk alan PSG, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle lider. Ama Marsilya ve Monaco da 13 puanla nefesini hissettiriyor. Özellikle Marsilya, önceki gece Lyon karşısında uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynasa da 3-2 kazandı. Takımın 22'lik yıldızı Luis Henrique, 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle değerine değer kattı. Onun yaşıtı Greenwood da Marsilya'da kendini buldu. 5 maçta 5 kez ağları sarstı… Monaco ise takım oyunuyla 'Yarışta ben de varım' diyor.