Okan Buruk’tan PAOK maçı kararı çıktı: Derbiye damga vuran isimlerden biri Avrupa’da yok

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen başta olmak üzere bazı futbolcuları kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'da derbiye damga vuran isimlerden Osimhen'in yerine ileri uçta Michy Batshuayi'nin görev yapması bekleniyor.Okan Buruk'un planının 2. yarı da ise sakatlığını atlatan Mauro Icardi'yi sahaya sürmek olduğu belirtildi.Öte yandan sarı-kırmızılılarda sol bekten Jakobs'un yerine Berkan'ın, sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın yerine Jelert'yin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda cezalı Muslera'nın yerine ise Günay Güvenç formayı giyecek.

Orta sahanın merkezinde de değişikliğe gitmeyi düşündüğü konuşulan Okan Buruk'un Kerem Demirbay'a şans verebileceği belirtiliyor.