Son dakika: 800 binden fazla paylaşım! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç’a dev tepki

Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenildi ve sarı-lacivertli camia büyük üzüntü yaşadı.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 5

Büyük umutlarla getirdikleri Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın kaybedilmesi sonrası taraftarlar sosyal medyada Başkan Ali Koç'u hedef tahtasına koydu. Sosyal medya platformu X'te Ali Koç'un istifa etmesi için 800 binden fazla paylaşım yapıldı.

JOSE MOURINHO'YA TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Ali Koç ve yönetimin derbi mağlubiyetinde suçunun olmadığını, Jose Mourinho'nun büyük hataları nedeniyle Galatasaray'a kaybedildiğini savundu.