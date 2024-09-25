Benfica’nın eli koluyuz: Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü şov

Benfica, hem Şampiyonlar Ligi hem de Portekiz Ligi'nde iki Türk futbolcunun performansıyla uçuşa geçti. Galatasaray'dan ayağının tozuyla 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Benfica'daki ilk iki maçında ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, önceki akşam da 3-0'lık Boavista galibiyetine damgasını vurdu.

Deplasmanda 2 asistle gözlerin pasını silen 25 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken de tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Geçen sezondan beri forma giyen Orkun Kökçü ise milli sağ kanadın Benfica'ya gelmesiyle kendini buldu. Bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada fileleri 3 defa sarsıp takımının en golcü oyuncusu oldu.



Benfica'da skora katkı yapma karnesinde 'Bizim Çocuklar' ilk ikiyi paylaşıyor. Kerem (2 gol-2 asist) her 58 dakikada, Orkun (3 gol-3 asist) da 84 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı. Lizbon ekibinin bu sezon tüm kulvarlarda attığı 14 golün 10'una direkt katkıda bulunan lejyonerlerimiz, yüzde 71'inde başrolde yer aldı.