BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hüseyin Yücel'den transfer açıklaması! "Kanat eksikliği tamamlanacak"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Azerbaycan Radyosu'na takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İnşallah sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir başlangıç yaptık. Geçen yıl Beşiktaşlılar çok üzüldü, kötü bir sezon geçirdik. Ama şimdi iyi başladık. Eyüpspor maçında zorlansak da ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle güzel bir tablo ortaya çıktı. Buraya gelirken çok ciddi yollardan geçtik. 3 ay gibi çok kısa sürede 42 oyuncuyla yolları ayırdık. Göndermek hem maddi hem manevi açıdan çok zorlayıcı. Bir yandan da takımı kurmaya çalıştık.