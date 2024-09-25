Malatya başladı, Erokspor bitirdi

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan (Dk. 54 Furkan Orak), Nzaba (Dk. 71 Sakıb Aytaç), Mucahit Albayrak, Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Berkay Aydoğmuş (Dk. 61 Altar Han Hidayetoğlu), Alper Karaman, Faye (Dk. 71 Abuzer Gaffar Toplu), Ertuğrul İdris Fuat, Junior Fernandes
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 83 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman (Dk. 65 Kerem Altunışık), Burak Efe Yaz, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Cengizhan Akgün (Dk. 65 Mehmet Güneş), Mehmet Emin Taştan, Umut Taniş (Dk. 77 Mert Miraç Altıntaş)
Goller: Dk. 25 Ertuğrul İdris Fuat, Dk. 58 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 89 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Umut Taniş (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Nzaba, Dk. 49 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)