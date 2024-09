Sofyan Amrabat: “Elbette ki hayalimiz bu turnuvayı kazanmak”

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, yarın evinde Belçika temsilcisi Union SG ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YARIN ALACAĞIMIZ GALİBİYETLE TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Union SG maçını kazanarak sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen Amrabat, "Yarın çok önemli bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda yarınki maçta reaksiyon verme şansımız olacak. Elbette son günler bizim açımızdan fazlasıyla zorlu geçti. Kendi sahamızda çok önemli büyük bir maçı kaybettik. Ben sahaya çıktığımda taraftarlarımızın güzel bir atmosfer oluşturduğunu hissettim. Destek anlamında bizlere her şeyi verdiler. Bizlerin de onlara bir şeyler sunabilmesi, onları mutlu edebilmemiz gerekiyor. Almış olduğumuz neticeden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Reaksiyon göstermemiz mecburi. Dolayısıyla yarın alacağımız galibiyetle onları mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.



"AVRUPA LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK BİZİM AÇIMIZDAN MOTİVE EDİCİ OLACAKTIR"

Galatasaray mağlubiyetinin ardından çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Sofyan Amrabat, "Hocamız Mourinho da alınan neticeden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Kendi aramızda bu durumun üstesinden gelebileceğimizi bize söyledi. Bizlerin de aynı şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yarın elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Taraftarlarımız için, Fenerbahçe camiası için yarın güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak da bizim açımızdan motive edici ve güzel olacaktır. Dolayısıyla mücadele etmek ve savaşmak için fazlasıyla hazırız" ifadelerini kullandı.



"HOCA BENİ SAHAYA SÜRDÜĞÜNDE EN İYİSİNİ ORTAYA KOYABİLMELİYİM"

Faslı futbolcu, adaptasyon süreci ile ilgili de konuşarak, "Buraya geleli çok fazla zaman olmadı. Her yeni oyuncu için zamana ihtiyaç vardır. Daha önce İngiltere'de ve İtalya'da oynadım ama burası farklı bir yer. Adapte olmam için çok fazla zaman var diyemem. Bir an önce takımıma adapte olmam gerekiyor. Hoca beni sahaya sürdüğünde en iyisini ortaya koyabilmeliyim. Bu noktada hazır olduğumu söyleyebilirim. Sabırsızlıkla gelecekte oynayacağım maçları bekliyorum. Kendimi performansımla sahada göstermek isteyen biriyim. Bizler Fenerbahçe'nin oyuncularıyız. Burada baskı olabilir ama ben bu baskıyı da seviyorum. Bizim amacımız her zaman takım olarak kazanmak olmalı. Çok çalışmalı ve oynayacağımız her maçı da kazanmalıyız. Bana göre önemli olan şey bu" dedi.



"ELBETTE Kİ HAYALİMİZ BU TURNUVAYI KAZANMAK"

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı hayal ettiklerini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Ben her zaman kendi adıma maksimumu isteyen bir oyuncuyum. Elbette ki hayalimiz bu turnuvayı kazanmak ama bunun yanı sıra bunu kazanabilmek birçok şeye bağlı olan bir şey. Bizler Fenerbahçe oyuncularıyız ve her maçı kazanmak, kupalar kazanmak isteriz. Futbolda en güzel şey kupalar kazanabilmek. Buna da yarın oynayacağımız maçla başlayacağız. İnşallah bunu da gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz güçlü bir takımız" şeklinde konuştu.