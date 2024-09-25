SON DAKİKA: Aziz Yıldırım cephesinden Okan Buruk ile birlikte fotoğrafıyla alakalı açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un birlikte çekilen bir fotoğraf gündeme gelmişti.

Söz konusu fotoğrafta Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile Okan Buruk birlikte gülerek konuştukları görülüyor. İçeriği merak konusu olan fotoğrafla alakalı Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden açıklama geldi;

'Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar.'