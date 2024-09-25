Son dakika: Mourinho’nun ekibinde ayrılık! Bir isim gitti...

Fenerbahçe'de Mourinho'nun yardımcılığı yapan ve ayrılacağı öğrenilen Michele Salzarulo, daha önceden de yardımcılığını yaptığı Roma Teknik Direktörü Ivan Juric'in teknik kadrosuna katılmak üzere İtalya'ya dönüyor.

JOSE MOURİNHO'NUN EKİBİNDE AYRILIK

Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek istedi. Mourinho'nun da ayrılığa onay vermesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi fesh edildi.

41 yaşındaki İtalyan antrenör, Temmuz 2021'de Roma Kulübü'nde Jose Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve Fenerbahçe'ye de Portekizli teknik adam ile birlikte geldi.

Salzaruolo, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.