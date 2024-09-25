Trabzonspor’da Ozan Tufan sınıfta kaldı!

OZAN TUFAN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Yaz transfer döneminde Hull City'den transfer edilen Ozan Tufan, geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremedi. Eski günlerinin çok uzağında olan Ozan Tufan'ın son oynanan Gaziantep maçında da gösterdiği performansla tartışma konusu oldu.

29 yaşındaki futbolcu, saha içerisinde aldığı kararlar ile Bordo-Mavili camianın tepkisini çekti. Ozan, bu sezon Karadeniz ekibinde çıktığı 10 maçta henüz skora da katkı yapamadı.