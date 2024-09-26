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Giriş Tarihi: 26.9.2024 09:22

AJAX - BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal ilk peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan mutlu ayrılarak hem bu aşamaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine karşı ilk kez kazanmayı hedefliyor. Kara Kartal, Hollanda temsilcisiyle şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybetti. Ajax filelerini 3 kez havalandırırken ağlarında 14 gol gördü.

Ogün ŞAHİNOĞLU
AJAX - BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal ilk peşinde

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sistem değişikliğine giderek sahaya 4-3-3- dizilişiyle çıkması bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının play-off'ta Lugano ile deplasmanda oynanan karşılaşmada olduğu gibi orta sahayı üç merkez oyuncu ile tutmayı amaçladığı öğrenildi.

KİLİT İSİM RAFA SILVA
Beşiktaş'ın Ajax karşısında en önemli kozlarından birisi, hücumdaki organizatörü Rafa Silva olacak. Portekizli oyuncu, hem atakları yönlendiren hem de skor bulma olasılığı yüksek futbol kimliği ile Van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. Rafa Silva şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yaparken 4 gol ve 3 asistle skora 7 kez katkı sağladı.

AJAX - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Weghorst
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Onana, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

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AJAX - BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal ilk peşinde
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